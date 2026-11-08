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وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة

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وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية في حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 07:33 مساءً - يتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

 

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

 

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت ٥٢ سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين ٦٤ مصابًا، تم نقل ٥٤ منهم إلى مستشفى الواسطى، و١٠ إلى مستشفى العياط.

 

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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