أخبار اليمن : مفوضة أوروبية: فيضانات غزة تفاقم الكارثة الإنسانية

مفوضة أوروبية: فيضانات غزة تفاقم الكارثة الإنسانيةأكدت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، اليوم الأحد، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مخيمات النزوح في قطاع غزة فاقمت الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وزادت معاناة العائلات الفلسطينية النازحة.

وقالت لحبيب، في تدوينة على منصة إكس، إن عائلات فلسطينية تضطر إلى تفريغ مياه الأمطار من داخل خيامها باستخدام الأواني المنزلية، جراء الفيضانات التي اجتاحت مخيمات النزوح.

وأضافت أن الأمطار زادت من تفاقم أزمة إنسانية كانت لا تُحتمل أصلاً، مشيرة إلى أن الشركاء الإنسانيين يواصلون جهودهم الإغاثية وسط العاصفة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، أمس السبت، غرق نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة من هطول الأمطار، فيما أعلن الدفاع المدني تلقي 2166 نداء استغاثة منذ بدء المنخفض، لم تتمكن طواقمه من تلبية سوى 218 نداءً، في ظل نقص الآليات والمعدات والإمكانات اللازمة للتعامل مع حجم الكارثة.

