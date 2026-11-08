هاتفيًا .. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - تلقى السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ من السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، حيث تم تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة في المرحلة الحالية والتي تشهد توتراً إقليمياً متصاعداً.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين مصر وتركيا، في إطار مجموعة الرباعي الإقليمي وبالتعاون مع قطر، لتكثيف الجهود والتحرك بصورة مشتركة مع الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في احتواء التوتر الراهن والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة، مع التأكيد على أولوية تغليب الحوار والدبلوماسية والتوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة.