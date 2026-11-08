أخبار اليمن : هطول امطار متوقعة في 10 محافظات

هطول امطار متوقعة في 10 محافظاتأفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن الكتلة الهوائية الرطبة التي مصدرها البحر العربي وخليج عدن لاتزال تؤثر على أجزاء من محافظات البلاد.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من سواحل ومرتفعات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين ولحج.

وقد تشمل تلك الأمطار أجزاء من عمران، وحجة، وصنعاء، والمحويت، وريمة، وذمار وعدن.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

