ماعندكيش وقت للتمارين؟ لو تمرين هياخد منك دقيقة واحدة!

اكيد كتير من الاشخاص بيحسوا ان ماعندهمش وقت للتمارين الرياضية ،وبيكونوا مشغولين لدرجة تمنعهم من الانتظام في الجيم، او عمل التماريناللي مش هتاخد منك ٣٠ دقيقة او حتى ١٠ دقايق ولكن كلنا عندنا دقيقة واحدة على الاقل، دقيقة واحدة حرفيا.

في دراسة توصلت ان ممارسة تمارين عالية الكثافة لمدة دقيقة واحدة بس، موزعة على ٣ مرات في اليوم، هتأدي لزيادة معدل الحرق بنسبة ٤٣٪، بالاضافة للتحسن الملحوظ في اللياقة القلبية التنفسية، اللي ممكن تقلل من خطر الاصابة بمرض السكري من النوع التاني وامراض القلب، كمان تعزيز اللياقة دي بيساهم في زيادة حساسية الجسم للانسولين وخفض مستويات الدهون الثلاثية.

ازاي تعملي ده؟

هاتي عجلة ثابتة، وخدي استراحة قصيرة من اي حاجة بتعمليها، ومارسي عليها التمارين باقصى سرعةممكنة لمدة ٢٠ ثانية، ٣ مرات يوميا، ماعندكيش عجلة؟ مافيش مشكلة، ممكن تعملي تمارين زي القفز بفتح الذراعين والساقين (jumping jacks)، او تمرين البربي (burpees)، او تمرين تسلق الجبال (mountain climbers)، او الاندفاع (lunges)، او القرفصاء (squats)، لمدة ٢٠ ثانية.

لو عندك وزن زيادة او شخص سنه كبير، اختاري تمرين يناسب قدراتك (لتجنب التعرض لاي اصابة)، وافتكري ان الهدف الاساسي هو رفع معدل ضربات القلب، ومهما كان التمرين اللي انتي اختارتيه، مارسيه بكثافة عالية لمدة ٢٠ ثانية لحد ما ضربات قلبك تبقى سريعة، وبعدها ارجعي كملي شغلك او دراستك، وكل ما زادت شدة التمرين هيبقى افضل، ولو تقدري تستمري لاكتر من ٢٠ ثانية في الجلسة الواحدة، اعملي ده.

فترات النشاط البدني القصيرة دي، بتساعد على تحسين كفاءة القلب في الضخ وقدرته على نقل الاكسجين لكل اجزاء الجسم، كمان الفترات النشطة القصيرة دي بتساعد على كسر فترات الخمول، الخلاصة عمل القليلافضل من عدم عمل اي حاجة خالص، كل مجهود مهما كان صغير ليه قيمته.