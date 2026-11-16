أحمد حلمي يعود إلى المسرح بـ "عروسة وعريس" في الرياض يستعد الفنان أحمد حلمي للعودة إلى خشبة المسرح من خلال تجربة كوميدية جديدة تحمل اسم عروسة وعريس تنطلق عروضه إقرأ المزيد

يستعد الفنان أحمد حلمي للعودة إلى خشبة المسرح، من خلال تجربة كوميدية جديدة تحمل اسم "عروسة وعريس"، تنطلق عروضها في شهر نوفمبر الحالي، على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، في لقاء مرتقب يجمعه بالجمهور السعودي.

أعلن موسم الرياض عن مسرحية "عروسة وعريس" وموعدها مشوقاً الجمهور العمل للاستمتاع بليلة كوميدية مع النجم أحمد حلمي ونخبة من الفنانين المشاركين في العمل، الذي يقدم تجربة مسرحية تستهدف تقديم جرعة من الكوميديا والترفيه.

ومن المقرر أن تبدأ عروض "عروسة وعريس" اعتباراً من 20 نوفمبر 2026، وسط ترقب لمشاركة أحمد حلمي في موسم الرياض، فيما تتاح تذاكر المسرحية للجمهور عبر منصة Webook.

على صعيد السينما، يواصل أحمد حلمي حضوره على شاشة العرض من خلال فيلمه الجديد "حدوتة"، الذي يسجل عودته إلى السينما بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ تقديمه فيلم "واحد تاني".

ويخوض حلمي من خلال الفيلم تجربة تجمع بين الكوميديا والتشويق، عبر شخصية رجل في الأربعينيات من عمره، يعمل في عالم البلطجة، لكنه يتعرّض لفقدان الذاكرة، ليجد نفسه في مأزق بعدما يعجز عن تذكر المكان الذي أخفى فيه شاهداً قام باختطافه، في إطار من المواقف والمفارقات التي تحمل أبعاداً إنسانية وكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد حلمي كل من: ماجد المصري، ورحمة أحمد، ومحمد عبدالعظيم.