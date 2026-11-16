أخبار اليمن : تحذيرات.. أجواء باردة في 9 محافظات

تحذيرات.. أجواء باردة في 9 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً في عدد من المحافظات، وتشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، والبيضاء، وعمران، وصنعاء وصعدة ومرتفعات إب، والضالع ولحج، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04- 08 درجات مئوية.

فيما قد يكون الطقس بارداً نسبياً في مرتفعات أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والجوف، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 09-14 درجة مئوية.

ويتوقع أيضاً تشكُّل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الطقس البارد خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين في الفترات المسائية.

كما نبه سائقي المركبات على الطرق والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

