من التمثيل إلى الفنادق.. هل تُمهد رحمة حسن للاعتزال؟ فجرت أنباء متداولة عن توجه الممثلة المصرية رحمة حسن إلى العمل في مجال الخدمات الفندقية وابتعادها عن التمثيل إقرأ المزيد

فجرت أنباء مُتداولة عن توجه الممثلة المصرية رحمة حسن إلى العمل في مجال الخدمات الفندقية، وابتعادها عن التمثيل، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مُبطنة بتساؤلات عن أسباب غيابها عن الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة، وعلاقة أزماتها النفسية والصحية الأخيرة بقرارها.

تُفيد المعلومات الأولية بأن الممثلة رحمة حسن اتجهت مؤخرًا إلى العمل في مجال العلاقات العامة بأحد الفنادق المصرية الكبرى في العاصمة القاهرة، بعد عزوف العروض الفنية عنها طوال السنوات الأربع الماضية.

وبالرغم من أن رحمة حسن لم تعلن اعتزالها التمثيل، فإن خطوة توجهها إلى العمل الفندقي، بما يتطلبه من التزامات وساعات عمل طويلة، فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لاعتزالها الفن قريبًا، أم أنها تأتي بمثابة محاولة لفتح مجال مهني جديد وتأمين مصدر رزق بديل في ظل تراجع الفرص التمثيلية.

يُذكر أن رحمة حسن غابت عن الحضور الفني والمشاركة في الأعمال التمثيلية منذ نحو أربعة أعوام، وكان آخر ظهور درامي لها في مسلسل "إيجار قديم" عام 2022.

وبرزت موهبتها في مشاركات تمثيلية متنوعة في السينما والدراما، بمسلسلات "كلبش" و "موجة حارة" و "سابع جار"، وفيلمَي "ألف مبروك" مع الفنان أحمد حلمي عام 2009، و"سمير وشهير وبهير" مع الثلاثي أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد.