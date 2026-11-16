مجلس النواب يحيل مذكرة تفاهم لدراسة جدوى حول حماية الشواطئ للجنة التشريعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2026 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم لمشروع دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا" بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

وانطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذيى يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التوسع العمراني والاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.

وأشارت إلى أن الطاقة الكهربائية تمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاعتماد الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والمرافق العامة عليها، وهو ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.

ولفتت اللجنة، إلى أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية، وتقليل الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة وشبكات للنقل والتوزيع، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.