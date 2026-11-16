أخبار اليمن : صنعاء تحكم قبضتها على باب المندب

صنعاء تحكم قبضتها على باب المندبأكد مصدر عسكري، أن القوات المسلحة نفذت أكبر عملية التفاف من أطراف جبال الوازعية وكهبوب وصولاً إلى خور عميرة في محافظة لحج.

وأوضح المصدر العسكري أن العملية امتدت لأكثر من 60 كيلومتراً عبر السلاسل الجبلية الوعرة، من جبال كهبوب غرباً والمقاطرة شرقاً باتجاه المضاربة.

وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت خلال عملية الالتفاف، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي.. مؤكداً أن القوات المسلحة أجبرت تلك التحشيدات على الانسحاب من مطار ذوباب وأطراف كهبوب ومحيط باب المندب والسقيا.

ولفت المصدر بحسب وكالة سبأ، إلى أن الانسحابات امتدت على طول الشريط الساحلي من باب المندب وجبهات المضاربة إلى ما بعد خور عميرة وجبال خرز في لحج.. مشيرا إلى أن عملية الالتفاف الواسعة عززت تأمين القوات المسلحة للمناطق المحيطة بباب المندب من جهة الشرق.

كما أكد المصدر أن عملية القوات المسلحة أحكمت السيطرة على جميع المناطق التي تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمضيق باب المندب، من كهبوب إلى خور عميرة.