وصول بعثة منتخب مصر إلى مالاوي استعدادًا لمواصلة مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دولة مالاوي، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخبها، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكانت السفيرة رشا حمدي، سفيرة مصر لدى مالاوي، في استقبال بعثة المنتخب فور وصولها، بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين هناك.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، حيث يخوض الفراعنة المواجهة خارج ملعبهم بقيادة المدير الفني علي ماهر، وسط طموحات بمواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقف المنتخب في المجموعة الثانية.

وتأتي المواجهة بعد أيام من تفوق المنتخب المصري على نظيره المالاوي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الثالثة الذي أقيم بالقاهرة، حيث سجل ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول، قبل أن يختتم محمد صلاح الخماسية بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة.



قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي



وضمت قائمة الفراعنة مجموعة من أبرز العناصر في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، كريم حافظ، محمد هاني، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، مهند لاشين، محمود صابر، ناصر ماهر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ويطمح الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى البناء على النتيجة الكبيرة التي تحققت في مباراة الذهاب، مع تجهيز اللاعبين للتعامل مع تحديات اللعب خارج الديار، من أجل العودة بانتصار جديد ومواصلة التقدم في مشوار التصفيات.

من جانبها، أكدت السفيرة رشا حمدي حرص السفارة المصرية على توفير التسهيلات اللازمة للبعثة، والتنسيق بشأن استقبالها وتأمين تحركاتها وإقامتها، وسط ترحيب منتظر من أبناء الجاليتين المصرية والعربية في مالاوي.