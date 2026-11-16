حمادة هلال يبدأ تصوير الجزء السابع من مسلسل "المداح" لرمضان 2027

يعود الفنان حمادة هلال إلى شاشة التليفزيون من خلال الجزء السابع من مسلسل "المداح"، الذي انطلق تصويره يوم السبت 14 نوفمبر 2026، تحت عنوان "أسطورة السبعة"، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، ومواصلة رحلة العمل الذي نجح في جذب اهتمام الجمهور على مدار أجزائه السابقة.

ويواصل حمادة هلال تجسيد شخصية "صابر المداح"، التي أصبحت علامة مميزة في مشواره الدرامي، إذ يحمل الجزء الجديد تحولات في مسار الشخصية، مع تجدد المواجهات بينها وبين قوى الشر، التي يتصدرها "سميح الجلاد" و"هايم" و"مليكة".

وتدخل الأحداث مناطق جديدة من الصراع والتشويق، إذ يجد "صابر" نفسه أمام تحديات ومواجهات مختلفة، تحمل العديد من المفاجآت، وتفتح مسارات درامية جديدة في رحلته المستمرة للتصدي لقوى الشر، في امتداد للأجواء التي ميزت السلسلة منذ انطلاقها.

يضم الجزء السابع من "المداح" مجموعة من الفنانين، إلى جانب حمادة هلال، من بينهم فتحي عبدالوهاب، وحمزة العيلي، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وخالد أنور، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وجمال عبدالناصر، وعفاف رشاد.

والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لشهر رمضان 2027.