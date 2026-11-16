المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأمم

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي دوري الأممحسم منتخبا فرنسا وبلجيكا بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي من منافسات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزهما على تركيا 2- 1 وإيطاليا 4- 1 تواليا مساء الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من المستوى الأول، والتي شهدت فوزا تاريخيا لإنجلترا على إسبانيا 3- 2، وكرواتيا على التشيك 2 -1 ضمن المجموعة الثالثة.

ففي المجموعة الأولى، حقق المنتخب الفرنسي الفوز على ضيفه التركي بهدفين مقابل هدف على ملعب "ماتموت أتلانتيك" بمدينة بوردو.

وسجل أميرهانتوبجو لاعب تركيا خطأ بمرماه، وإيلي كروبي الهدفين في الدقيقتين 49، 80 هدفي فرنسا، وعبد الكريم بردكجي في الدقيقة 90 هدف تركيا.

وفي المجموعة نفسها، أحرز المنتخب البلجيكي فوزا مستحقا على ضيفه الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب "الملك بودوان" في العاصمة بروكسل.

وسجل ماكسيم دي كويبر وناثان نجوي وجيريمي دوكو، ودييغو مورييرا في الدقائق 15، 22، 26، 80 أهداف بلجيكا، وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11 هدف إيطاليا.

وشهدت المباراة ركلة جزاء لمنتخب إيطاليا أهدرها فرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 90+1.

وبنتائج الجولة السادسة والختامية في المجموعة، خطفت فرنسا الأولى برصيد 13 نقطة، وبلجيكا الثانية برصيد 12 نقطة بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة، فيما جاءت إيطاليا ثالثة برصيد 10 نقاط، وتركيا رابعة بلا نقاط، لتهبط رسميا إلى المستوى الثاني "الأدنى" في الموسم المقبل.

وفي المجموعة الثالثة، أوقف المنتخب الإنجليزي سلسلة انتصارات مضيفه الإسباني، وهزمه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وألحق به الهزيمة الأولى بعد 43 مباراة، على ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

وسجل هاري كين من ركلة جزاء، وإزري كونسا، وبين وايت في الدقائق 45، 53، 57 أهداف إنجلترا، وميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، ونيكو ويليامز في الدقيقتين 65، 75 هدفي إسبانيا.

وشهدت المباراة طرد إليوت أندرسن مدافع منتخب إنجلترا في الدقيقة 63 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المجموعة نفسها، حقق المنتخب الكرواتي الفوز على ضيفه التشيكي بهدفين مقابل هدف.

وسجل إيفان بيريشيتش ولوفرو ماير في الدقيقتين 2، 87 هدفي كرواتيا، وآدم هلوزيك في الدقيقة 85 هدف التشيك.

وحسم منتخبا إسبانيا وإنجلترا بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي قبل خوض منافسات الجولة السادسة والختامية في المجموعة، حيث تصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن إسبانيا الثانية بالرصيد نفسه، فيما جاءت كرواتيا ثالثة برصيد 6 نقاط، والتشيك رابعة بلا رصيد من النقاط، لتهبط رسميا إلى المستوى الثاني "الأدنى" في الموسم المقبل.

وعلى صعيد منافسات المستوى الثالث التي أقيمت اليوم، شهدت المجموعة الأولى حسم منتخب ألبانيا لبطاقة التأهل إلى المستوى الثاني "الأعلى" في الموسم المقبل، بعد تصدره الترتيب العام للمجموعة برصيد 15 نقطة، بفوزه بهدفين نظيفين على منتخب بيلاروسيا صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما جاءت فنلندا ثالثة برصيد 10 نقاط أيضا، عقب فوزها الكبير 7- 2 على سان مارينو الرابعة بلا رصيد من النقاط، والتي هبطت رسميا للمستوى الرابع "الأدنى".

وفي المجموعة الثانية، خطف منتخب مونتينيغرو بطاقة التأهل إلى المستوى الثاني "الأعلى" في الموسم المقبل، بعد تصدره الترتيب العام للمجموعة برصيد 16 نقطة، إثر فوزه 4- 1 على منتخب قبرص صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما حلت أرمينيا ثالثة برصيد 6 نقاط، بعد تعادلها 1-1 مع لاتفيا الرابعة برصيد نقطتين، والتي هبطت رسميا للمستوى الرابع "الأدنى".