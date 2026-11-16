بعد اعتزاله غناء المهرجانات.. نور الريس يتأهل للمرحلة الثانية في "دولة التلاوة"

شهدت الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" ظهور مطرب المهرجانات المعتزل نور الريس.

وتمكن نور الريس من اجتياز المرحلة الأولى، بعدما دخل في منافسة فاصلة في نهاية الحلقة.

ظهر نور الريس في بداية الحلقة وقال إنه اكتشف موهبته في قراءة القرآن وهو في الصف الرابع الابتدائي، وأن الموسم الأول من البرنامج كان بمثابة الإلهام بالنسبة له لذا قرر خوض التجربة في الموسم الثاني، وقام بتلاوة آيات من سورة "الحجرات".

وحصل نور الريس على 271 درجة وتساوى في الدرجات مع متسابق آخر، ليدخلا في منافسة أخيرة لاختيار واحد منهما للانتقال للمرحلة التالية، واختارت اللجنة نور الريس لاستكمال رحلته في البرنامج.

وأشاد وزير الأوقاف أسامة الأزهري بموهبة نور الريس وقال له في البرنامج: "موهبة نور من أعذب المواهب التي سمعناها في دولة التلاوة عبر الموسم الأول وبداية الثاني".

نور الريس كان واحدا من مطربي المهرجانات وطرح العديد من الأغاني منها "بتحسي بإيه"، "ويش جابك قولي ويش جابك"،"الدنيا جنة للعبيط".

وفي لقاء سابق له بعد الاعتزال قال نور الريس عن نشأته: "أنا أزهري نشأت في الأرياف، محفطتش من القرآن الكريم كتير، أنا بدايتي كانت منشد، بعدها دخلت في مرحلة الغناء والحمد لله أنها خلصت، كانت ظروف وضغوطات الحياة ودخلي الشيطان "أنت صوتك حلو والشباب بتطلع وتركب عربيات" فتن الدنيا فحبيتها لكن مكنتش مرتاح نفسيا ومكنش ليا ذوق في الغناء كنت بسعى للمبالغ المالية الطائلة لكن ربنا موفقنيش في الطريق دا".

واعتزل نور الريس الغناء قبل عامين عندما توفي صديق له أصغر منه كان بمثابة أخ له، وحكى نور الريس أن صديق آخر حلم أن صديقهما المتوفي جاء لزيارته وطلب منه أن يخبر "نور" أن يبتعد عن طريق الفن، وبعدها قال له منتج أغاني أنه يشعر أن صوته خلق للقرآن الكريم، وهذا جعله يفكر في حياته وما يفعله وقرر الاعتزال.

ابتعد نور الريس عن الأضواء وبدأ تعلم أحكام التجويد ومقامات القراءة وبدأ بنشر فيديوهات له وهو يقرأ القرآن الكريم، وبعدها شارك في برنامج "دولة التلاوة".