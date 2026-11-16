أخبار اليمن : الخارجية: ماضون في معركة التحرير الكامل

دوت الخليج -

الخارجية: ماضون في معركة التحرير الكامل

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الهزائم المتتالية للمحتل السعودي على الأراضي اليمنية، تؤكد ألا بقاء لأي مشروع أجنبي في اليمن. الخارجية: ماضون في معركة التحرير الكاملأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الهزائم المتتالية للمحتل السعودي على الأراضي اليمنية، تؤكد ألا بقاء لأي مشروع أجنبي في اليمن. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن اليمن ماضٍ في معركة الحرية والاستقلال مهما كان الثمن وعلى النظام السعودي إنهاء أعماله العدائية تجاه البلد. وجدّدت التأكيد للمجتمع الدولي أن رفع الحصار وطرد الاحتلال واستعادة الحقوق المسلوبة حق أصيل تكفله جميع الأعراف والمواثيق والقوانين.



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