وزير التعليم العالى خلال المؤتمر الصحفي : الزيادات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس ليست النهائية وندرس زيادة دخل عناصر المنظومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيه بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مؤكدا أن الوزراة ستدرس زيادة دخول عناصر أخرى داخل المنظومة بتفاصيلها كاملة مثل منظومة الكتاب الجامعى والعوائد وتسجيل رسائل الدراسات العليا وعوائد عضو هيئة التدريس وكذلك تصحيح اوراق الامتحانات والتفاصيل كثيرة .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التعليم العالى والمالية لعرض التصور المقترح لزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، كان قد عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعًا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، التي وافق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي 33 ألفًا و977 وظيفة ضمن خطة خمسية، والاتفاق على آليات تحديد احتياجات الجامعات من الوظائف والتخصصات المطلوبة خلال العام الأول من الخطة، تمهيدًا للإعلان عنها في ديسمبر 2026.

