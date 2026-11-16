جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم: 300 ألف فرصة تدريب و500 رخصة للعمل الحر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً - وقّعت جامعة القاهرة وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات النوعية في مجالات التدريب الرقمي والتكنولوجيا واللغات والتأهيل لسوق العمل، في مقدمتها إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، وتوفير 500 رخصة دولية في مجال العمل الحر (Freelancing)، إلى جانب التعاون بين الجامعة والصندوق لتأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تهيئة مبانيها وتجهيزها بالأنظمة والأجهزة الصوتية المساعدة للمكفوفين وضعاف البصر، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل التكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع البروتوكول بقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة، حيث وقّعه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عادل أحمد، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، والأستاذ هاني رضوان، أمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء مركز التطوير المهني.

كما شهد التوقيع من جانب صندوق تطوير التعليم المستشار عمرو شوقي، المستشار القانوني للصندوق، الأستاذ عبد المجيد محمد، المدير المالي والإداري للصندوق، والدكتور خالد خلاف، المدير التنفيذي لشركة iBDL، والدكتور أحمد بهاء، مستشار الصندوق للتحول الرقمي، والأستاذ أحمد فاروق، المدير الإقليمي للمسئولية المجتمعية وأكاديميات سيسكو بمصر وليبيا، والدكتور أحمد محمد رأفت، مستشار الإتاحة الرقمية والتكنولوجيا المساعدة ومؤسس شركة AR TMC، والدكتورة نهلة سيد حسن، مدير المكتب الفني، والدكتورة مها محمد صلاح، مسئول العلاقات الدولية، وعدد من مسئولي الصندوق.

جهود صندوق تطوير التعليم في تطوير منظومة التعليم وتنمية المهارات وتأهيل الكوادر البشرية

وفي مستهل كلمته، رحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مشيدًا بجهوده في تطوير منظومة التعليم وتنمية المهارات وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو شراكة مؤسسية فاعلة تستهدف الاستثمار في الإنسان، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة وخبرات الصندوق وشراكاته المتخصصة في تنفيذ برامج ومبادرات تحقق نتائج ملموسة للمستفيدين.

إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي تمثل إضافة نوعية لمنظومة بناء القدرات بالجامعة، بما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب تطوير مهاراتهم التكنولوجية والمهنية، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير مسارات تدريبية متنوعة تراعي اختلاف التخصصات والاحتياجات، وتدعم التطوير المستمر للأداء الأكاديمي والإداري، وتعزز فرص الطلاب والخريجين في المنافسة بسوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا باستشراف وظائف المستقبل وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات التنمية، وهو ما انعكس في إطلاق مرصد جامعة القاهرة لاستشراف وظائف المستقبل، وبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تستهدف توظيف الإنتاج البحثي في تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، فضلًا عن إطلاق منصة «أثر» لتعزيز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق تطوير التعليم يتكامل مع هذه المبادرات ويدعم توجه الجامعة نحو تعزيز ريادتها الأكاديمية والمجتمعية.

جامعة القاهرة تصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد رئيس الجامعة أن من أبرز محاور التعاون العمل مع صندوق تطوير التعليم على تأهيل جامعة القاهرة لتصبح أول جامعة مصرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير منظومة الإتاحة داخل الحرم الجامعي، وتهيئة المباني والمرافق بالأجهزة والأنظمة الصوتية الإرشادية التي تساعد المكفوفين وضعاف البصر على الحركة والتنقل بصورة مستقلة وآمنة، والتعرف على مواقع القاعات والمكاتب والمصاعد والخدمات المختلفة، بما يسهم في إزالة العوائق التي قد تواجههم في حياتهم الجامعية اليومية.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على إتاحة الالتحاق بالتعليم الجامعي، وإنما يمتد إلى توفير بيئة تعليمية وتكنولوجية دامجة تضمن استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، وتتيح لهم فرص التدريب والتأهيل والتوظيف على أساس من تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان، وتيسير حصول جميع منسوبيها على الخدمات التعليمية والجامعية دون عوائق.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى المكانة الأكاديمية المتميزة التي تتمتع بها الجامعة إقليميًا ودوليًا، وما تحققه من تقدم في التصنيفات العالمية، مؤكدًا حرصها على توسيع شراكاتها مع مؤسسات الدولة والجهات الوطنية والدولية، وتسخير خبراتها وإمكاناتها البحثية لخدمة خطط التنمية، وتعزيز تنافسية خريجيها، بما يدعم توجهها نحو نموذج جامعي أكثر ذكاءً وإنتاجية واستدامة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن اعتزازها بالتعاون مع جامعة القاهرة، واصفة إياها بأنها «القوة الناعمة الحقيقية لمصر»، وقاطرة للعلم والابتكار، لما تتمتع به من تاريخ أكاديمي عريق ودور محوري في إعداد أجيال من العلماء والقيادات والشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات.

وأوضحت الدكتورة رشا شرف أن التعاون يتضمن تنفيذ مشروع «مهارات القرن الحادي والعشرين»، الذي يستهدف تنمية المهارات التكنولوجية والمهنية، وإتاحة الحصول على رخص دولية معتمدة في عدد من المجالات التقنية، فضلًا عن تخصيص 500 رخصة دولية في مجال العمل الحر (Freelancing)، بما يساعد المستفيدين على اكتساب المهارات اللازمة للعمل عبر المنصات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الفرص المتنامية التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي لمنسوبي جامعة القاهرة

وأضافت أن الصندوق يستهدف من خلال التعاون إتاحة 300 ألف فرصة تدريب رقمي لمنسوبي جامعة القاهرة، تشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، إلى جانب التعاون في برامج تعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية، بما يسهم في رفع الكفاءة اللغوية والمهنية للمستفيدين، وفتح آفاق أوسع أمامهم في مجالات الدراسة والعمل والتعاون الدولي.

وأشارت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إلى أن الصندوق يعمل على استشراف احتياجات سوق العمل الدولي من خلال «منصة سوق العمل الدولي»، التي ترصد الوظائف والمهارات المطلوبة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، موضحة أن التقديرات التي يستند إليها الصندوق تشير إلى توافر أكثر من 9 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030، تتركز نسبة كبيرة منها في قطاعات الطاقة والبرمجيات وعلوم البيانات، مع تزايد الطلب على المهارات الرقمية والتكنولوجية في مختلف التخصصات.

نموذج متقدم للجامعة الدامجة

وفيما يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت الدكتورة رشا شرف أن التعاون مع جامعة القاهرة يستهدف إرساء نموذج متقدم للجامعة الدامجة، من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة وأنظمة الإرشاد الصوتي لتيسير حركة المكفوفين وضعاف البصر داخل المباني الجامعية، بما يشمل توفير إرشادات صوتية للتعرف على المرافق والأدوار والمصاعد ومسارات الحركة، وإتاحة المعلومات والخرائط بصورة ميسرة، بما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على الاستفادة من مختلف الخدمات الجامعية.

وأضافت أن التعاون مع شركة «سيسكو» يتضمن إتاحة برامج تدريبية متخصصة للمكفوفين والصم وضعاف السمع، تشمل استخدام التكنولوجيا المساعدة وبرامج قارئ الشاشة (Screen Reader)، والتأهيل في مجالات الشبكات والأمن السيبراني، والحصول على رخص تكنولوجية دولية، بما يعزز فرصهم في الاندماج بسوق العمل، والانتقال من مجرد إتاحة الخدمات إلى التمكين المهني والاقتصادي الفعلي، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم في مختلف مجالات العمل.

كما أشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن مجالات التعاون تمتد إلى تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين وفق المنهجية اليابانية «التوكاتسو»، بالتعاون مع جامعة فوكوي اليابانية، والعمل على إتاحة شهادة مشتركة بين جامعتي القاهرة وفوكوي، إلى جانب تخصيص مقر بمنطقة الدقي لإنشاء مركز تميز إقليمي ودولي لدبلومة «التوكاتسو»، بما يدعم نقل الخبرات التعليمية الدولية وتطوير مهارات المعلمين وأساليب التعليم والتعلم.

الاتفاق على إنشاء مركز تميز إقليمي لإعداد معلمي أنشطة التعلم الشامل «التوكاتسو

وأوضحت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز تميز إقليمي لإعداد معلمي أنشطة التعلم الشامل «التوكاتسو»، من خلال برنامج أكاديمي يمنح شهادة مزدوجة بالتعاون بين جامعة القاهرة وجامعة فوكوي اليابانية، بما يسهم في تأهيل كوادر تعليمية متخصصة وفق أحدث الممارسات والخبرات اليابانية في هذا المجال، وتعزيز نشر نموذج أنشطة التوكاتسو وتطبيقاته في المؤسسات التعليمية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز شراكاتها المؤسسية، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف، ودعم التحول الرقمي والإتاحة التكنولوجية، وتطوير بيئة جامعية دامجة تستفيد من قدرات جميع منسوبيها، بما يعزز دور الجامعة في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وإعداد كوادر مؤهلة لمتطلبات المستقبل.