غلق الطريق الإقليمى بالمنوفية بسبب الشبورة المائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أغلقت الجهات المعنية، منذ قليل، الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بسبب الشبورة المائية، وتحديدًا من كارتة الخطاطبة، حرصًا على سلامة المواطنين ومنعًا لوقوع الحوادث.

طقس معتدل نهارًا

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، طقسًا خريفيًا معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ظواهر جوية اليوم

فرص تكون شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعة 2 فجرًا إلى الساعة 10 صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.