«الصحة» تستقبل 9255 مكالمة على الخط الساخن (105) خلال أكتوبر بزيادة 11.49%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 9255 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر أكتوبر 2026 بنسبة استجابة بلغت 100%، مقارنة بـ8301 مكالمة في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 11.49%.

تعكس هذه الأرقام تزايد إقبال المواطنين على خدمات الخط الساخن وفاعلية منظومة الاستجابة في التعامل مع الاستفسارات والبلاغات، في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر وتيسير حصول المواطنين على المعلومات والخدمات الصحية.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة عن التحليل التفصيلي لمحتوى المكالمات، موضحًا أن الطلبات المتنوعة تصدرت بإجمالي 1695 مكالمة بنسبة 18.31%، تلتها استفسارات تعزيز الصحة والوقاية بـ1653 استفسارًا بنسبة 17.86%، ثم الاستفسارات العامة بـ1187 مكالمة بنسبة 12.83%، إلى جانب طلبات العلاج والبلاغات ضد المنشآت وطوارئ الدم والرعاية والحضانة والوحدات والمراكز واللجان الطبية وكارت الخدمات المتكاملة والاستشارات الطبية والألبان والتكليف والتراخيص وحالات عدم الاختصاص.

وأشار إلى ارتفاع حجم الاستفسارات المتعلقة بخدمات تعزيز الصحة والوقاية وطلبات العلاج والبلاغات ضد المنشآت بالتزامن مع تكثيف الحملات التوعوية، وعلى رأسها حملة التوعية بمرض الحصبة التي انطلقت في 25 أكتوبر، مؤكدًا أهمية الخط الساخن كقناة مباشرة تتيح الحصول على المعلومات المعتمدة والتوجيه إلى الخدمات المناسبة واستقبال الشكاوى ومتابعتها بما يعزز الرقابة المجتمعية ويحسن جودة الخدمات.

وفي إطار تقييم جودة الخدمة، جرى اختيار عينة عشوائية تمثل 5% من مكالمات الاختصاص والتواصل مع 378 مواطنًا، حيث استُكملت المتابعة مع 298 مواطنًا بنسبة 78.84%، وسجلت نسبة رضا المواطنين عن أداء المسؤولين ومستوى الخدمات 94.5%.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تكثيف الحملات التعريفية بخدمات الخط الساخن الموحد بما يضمن استدامة كفاءته وتعظيم استفادة المواطنين من خدماته المجانية، في إطار تطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر 2030.