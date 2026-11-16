الصور الأولى من عقد قران الفنان خالد كمال

احتفل الفنان خالد كمال، بعقد قرانه في حفل عائلي بسيط وسط حضو أفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور عقد القران كان محمد شاهين، والفنان أمير صلاح الدين وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد الرافعي، الذين شاركوه الاحتفال بهذه المناسبة.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال خالد كمال مسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا ومحمد القس، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، إلى جانب نخبة أخرى من النجوم، وهو من إخراج مايا أشرف زكي.

ويُعد مسلسل "حد أقصى" من الأعمال الدرامية، ويجمع بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون أول بينهما، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم عمل درامي مميز للجمهور.