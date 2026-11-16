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احتفل الفنان خالد كمال، بعقد قرانه في حفل عائلي بسيط وسط حضو أفراد أسرته وعدد من أصدقائه المقربين.
ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور عقد القران كان محمد شاهين، والفنان أمير صلاح الدين وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد الرافعي، الذين شاركوه الاحتفال بهذه المناسبة.
من ناحية أخرى، كان آخر أعمال خالد كمال مسلسل "حد أقصى" بطولة روجينا ومحمد القس، مريم أشرف زكي، فدوى عابد، إلى جانب نخبة أخرى من النجوم، وهو من إخراج مايا أشرف زكي.
ويُعد مسلسل "حد أقصى" من الأعمال الدرامية، ويجمع بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون أول بينهما، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم عمل درامي مميز للجمهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصور الأولى من عقد قران الفنان خالد كمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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