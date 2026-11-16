مصطفى مجاهد: المواطن ينتظر تحسن خدمة الكهرباء وليس مجرد تطوير التشريعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أكد النائب مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، أن حسن إدارة الموارد لا يقل أهمية عن امتلاكها، مشيرا إلى أن كفاءة المرافق العامة لا تُقاس بما تقدمه من خدمات فحسب، وإنما بقدرتها على تعظيم الاستفادة من مواردها، والحد من الهدر، وتحقيق المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المعروض على مجلس النواب يمثل خطوة مهمة لتطوير إدارة مرافق الكهرباء، حيث لا يقتصر على ترشيد الاستهلاك، وإنما يمتد إلى وضع معايير لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات والنظم الصناعية والتجارية.

وأضاف البرلماني، أن التعديلات تستهدف تطوير الإطار الرقابي، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة الالتزام بالمعايير المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.

وأشار مصطفي مجاهد، إلى أن تطوير مرفق الكهرباء يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين في المدن والقرى، مؤكدا ضرورة أن يقترن تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالاهتمام بشبكات التوزيع والصيانة الدورية وتأمين الكابلات والمحولات وسرعة الاستجابة للأعطال.

وشدد على أن المواطن ينتظر أن يلمس أثر التطوير في استقرار الخدمة وجودتها، وليس فقط في زيادة القدرات الإنتاجية أو تطوير الأطر التشريعية.

وأعلن تضامنه مع مطالب النواب بشأن معالجة مشكلات العدادات الكودية، مؤكدا أهمية النظر في هذه القضية، معلنا موافقته دعما لتطوير الإطار التشريعي لكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحقيق إدارة أفضل للموارد، وتقديم خدمة أكثر كفاءة للمواطنين.