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مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشاركين في أول نموذج وطني لبرنامج مساعدي النواب ، وذلك بدعوة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

 

حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة للمجلس ،وقد رحب بهم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب، خاصة المهتمين بالشأن السياسي والبرلماني.

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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