كشف ملابسات قيام قائد "نقل ثقيل" بالسير برعونة بالسويس وإتلاف سيارة مواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالسير برعونة بأحد الطرق بالسويس وسقوط قطعة حديدة من حمولتها دون ربطها أو إحكام تسليبها مما تسبب فى إحداث تلفيات بسيارته معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بدون قصد بتاريخ 11/ أكتوبر المنقضى حال سيره بأحد الطرق بنطاق محافظة السويس.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.