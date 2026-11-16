فيديو.. طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "فرقة الموت"

أطلقت شركة اتحاد الفنانين الإعلان التشويقي الأول لفيلم «فرقة الموت»، بطولة النجم أحمد عز، وبمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، يتقدمهم آسر ياسين ومنة شلبي ومحمود حميدة، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2027، في واحد من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة التي تجمع بين الأكشن والتشويق والدراما التاريخية.

ويأتي إطلاق الإعلان التشويقي ليمنح الجمهور لمحة أولى عن عالم الفيلم، الذي تدور أحداثه في أجواء مشحونة بالصراعات والمواجهات، مستعيدًا حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، وما شهدته من أحداث وصراعات في صعيد مصر، في عمل سينمائي يعتمد على الإثارة والمطاردات، إلى جانب التشابكات الدرامية بين شخصياته.

وتدور أحداث فيلم «فرقة الموت» حول ضابط الشرطة «عمر»، الذي يجسد شخصيته أحمد عز، ويُكلَّف بتشكيل فرقة خاصة لمواجهة أحد أخطر المجرمين في صعيد مصر، المعروف باسم «خط الصعيد»، الذي يؤدي دوره آسر ياسين، لتبدأ سلسلة من المواجهات والصراعات التي تتداخل فيها حسابات القوة والنفوذ والثأر، في إطار من الحركة والتشويق.

ويشهد الفيلم أول تعاون سينمائي يجمع أحمد عز وآسر ياسين، فيما يجدد التعاون بين أحمد عز ومنة شلبي للمرة الرابعة، بعد مشاركتهما في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها «شباب تيك أواي» و«بدل فاقد» و«الجريمة».

ويضم فيلم «فرقة الموت» مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وعصام عمر، وخالد كمال، وعلي صبحي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج هشام عبد الخالق، إنتاج هشام عبد الخالق وشركة seacinema.