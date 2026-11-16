استهداف تحشيدات العدو في معسكر قعوة
تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر قعوة ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف تحشيدات العدو السعودي التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في معسكر قعوة ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج بستة صواريخ بالستية.
وأكد أن الإصابات كانت مباشرة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من الآليات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : استهداف تحشيدات العدو في معسكر قعوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.