أخبار اليمن : استهداف تحشيدات العدو في معسكر قعوة

استهداف تحشيدات العدو في معسكر قعوةتمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف تحشيدات العدو السعودي في معسكر قعوة ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف تحشيدات العدو السعودي التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في معسكر قعوة ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج بستة صواريخ بالستية.

وأكد أن الإصابات كانت مباشرة بفضل الله وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من الآليات.