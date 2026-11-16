38 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة، واستخدام منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما فيها الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 38 صحفيا وصحفية، بينهم خمس صحفيات، كما لا يزال اثنان من الصحفيين من غزة رهن الإخفاء القسري منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل غياب معلومات واضحة بشأن مصيرهما، وظروف احتجازهما.
ولفت إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون، إلى جانب ملاحقتهم على خلفية عملهم الصحفي، منظومة الانتهاكات ذاتها التي تطال الأسرى كافة، بما تشمل من اعتداءات جسدية، وتعذيب، وتنكيل، وحرمان من الحقوق الأساسية، وظروف احتجاز قاسية، في انتهاك مستمر للضمانات التي كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال والقتل الممنهج التي طالت أكثر من 260 صحفيا وصحفية في غزة.
وجدّد النادي، مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها المؤسسات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.
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