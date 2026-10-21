ياسمين صبري بطلة مسلسل "تمكين" مع عمرو سعد من إخراج محمد سامي

تشارك الفنانة ياسمين صبري الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسل "تمكين" الذي ينافس به في موسم رمضان 2027، حيث كشف الفنان عمرو سعد عن الصورة الأولى من تحضيرات مسلسل تمكين" ونشرها عبر حسابه على Instagram.

ويظهر في الصورة عمرو سعد وياسمين صبري والمخرج محمد سامي والمنتج تامر مرسي، وكتب عمرو سعد على الصورة: "البروفات الأولى مسلسل "تمكين" إن شاء الله رمضان القادم".

وكان عمرو سعد تحدث عن تعاونه مجددا مع المخرج محمد سامي وقال: "المسلسل لرمضان 2027 أنا بعتبره تكليف ودي أقل حاجة أقدمها لبلدي، مع المخرج محمد سامي، إحنا مش متخانقين متصالحين على طول محمد سامي طول الوقت حتى لو في خلاف في وجهات النظر طول الوقت بيبقى معايا على التليفون مخرج كبير ورائع وناجح وأخويا وصديقي وبينا ذكريات تمتد لـ10 أو 12 سنة مفيش خلافات بينا".

وأوضح عمرو سعد أن ما حدث في رمضان 2026 والمنافسة على الأعلى مشاهدة وظهوره في فيديو ليتحدث عن مسلسله "إفراج" وظهور محمد سامي ليتحدث عن نجاح مسلسل "الست موناليزا" لم يسبب أي خلاف بينهما قائلا: "أنا مقدرش أقول أي تصريح لأي عمل لزميل لأني من جمهورهم ودايما بقول في القعدات الخاصة والعامة أن كل فنان مصري وعربي فوق راسي لأنه بيعمل حاجة للجمهور وبيسعد الناس فأنا مش في مكان إني انتقد أو اتكلم عن عمل لزميل ليا بالعكس انا ساعتها اتكلمت عن نفسي وعن عملي بس ويمكن دا أثار جدل شوية ومكنتش أقصد وأنا من الناس قليلة الظهور ومش مع أننا نتكلم على نجاحنا لما ننجح لأنه بيمر ونفكر في غيره واللي بيثبته هو الجمهور ويمكن مكانش يصح أني أدخل في جدل على السوشيال ميديا لأني مش ابن السوشيال ميديا أنا ابن الشغلانة بعمل المسلسل أو الفيلم وخلاص".

يذكر أن عمرو سعد شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "إفراج"، المستوحى من أحداث حقيقية، سيناريو وحوار أحمد حلبة، محمد فوزي، أحمد بكر، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، عمر السعيد، سماء إبراهيم، عبدالعزيز مخيون، بسنت شوقي، صفوة، علاء مرسي.