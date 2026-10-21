ظهور الفنانة هبة مجدي مع طاقمها الطبي من داخل المستشفى بمناسبة شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي نشرت الفنانة المصرية هبة مجدي صورا لها داخل المستشفى مع طاقمها الطبي إقرأ المزيد

بمناسبة شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي، نشرت الفنانة المصرية هبة مجدي صوراً لها داخل المستشفى مع طاقمها الطبي من أطباء وتمريض، فيما وجهت إليهم رسالة شكر رقيقة بعد معاناتها مع مرض السرطان.

وظهرت هبة مجدي بصحبة زوجها المطرب محمد محسن، بجانب عدد من الأطباء والممرضات، وذلك في منشور لها عبر حسابها على "فيسبوك"، فيما بدا عليها التحسن الكبير في صحتها بعد محنتها مع مرض السرطان وكتبت معلقة: "بمناسبة شهر التوعية والتحدي ضد أي مرض أو أي ألم.. الحمد لله الفترة اللي فاتت ربنا حاوطني بناس مهمة جداً كنت واثقة فيهم وبسمع كلامهم وملتزمة بكل تعليماتهم".

وأضافت هبة مجدي: "الحمد لله كنت محظوظة بيهم وبشطارتهم.. كل الشكر والدعوات ربنا يبارك فيكم"، وأشارت إلى أسماء الأطباء فرداً فرداً وإلى طاقم التمريض، ما عكس امتنانها وتقديرها لدورهم في رحلتها للشفاء من المرض الخبيث.

وأكملت مجدي: "جرعة تفاؤل وقوة لي ولكل اللي محتاجينها.. ربنا يعفو عن الجميع".

يذكر أن هبة مجدي فاجأت الجميع خلال شهر يونيو الماضي، كاشفة عن تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها خاضت رحلة علاج شاقة، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت مجدي في تعليقها على الصورة التي ظهرت فيها بملامح شاحبة: "صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله في أصعب وأشد مرض، وفي أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسراً.. يا رب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا".