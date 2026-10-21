رسالة مؤثرة من الفنان باسم سمرة إلى الزعيم عادل إمام استعاد الفنان المصري باسم سمرة ذكرياته مع الزعيم عادل إمام معبرا عن محبته الكبيرة وتقديره وذلك من خلال صو إقرأ المزيد

استعاد الفنان المصري باسم سمرة ذكرياته مع "الزعيم" عادل إمام، معبرًا عن محبته الكبيرة وتقديره، وذلك من خلال صورة قديمة جمعتهما، أعاد مشاركتها مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مواصلته تصوير مسلسله الجديد "عشماوي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

حرص باسم سمرة على توجيه رسالة تحمل الكثير من الود والتقدير للفنان عادل إمام، إذ نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق عبّر فيه عن اعتزازه بالزعيم، قائلًا: "كل الحب والتقدير للزعيم عادل إمام، الفنان والإنسان والمثقف. بحبك يا زعيم.. بحبك يا عادل".

وحظيت رسالة باسم سمرة للفنان عادل إمام بتفاعل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر الجمهور عن محبته للزعيم وتقديره لمسيرته الفنية الحافلة، مشيدين باللفتة الإنسانية التي حرص باسم سمرة على مشاركتها، وما تحمله من مشاعر الود والوفاء لأحد أبرز رموز الفن المصري.

على جانب آخر، يواصل باسم سمرة تصوير مسلسله الجديد "عشماوي"، الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2027 عبر قنوات "MBC".

ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين، من بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم المخرج محمد سامي. والمسلسل من إنتاج صادق الصباح، وتأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، ويأتي ضمن الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "خليفة" التي يقدمها الفنان محمد رمضان، وهو أب لثلاث بنات، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات والمواقف المعقدة، بعدما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، لتتصاعد الأحداث وسط صراعات عائلية ومواقف تحمل الكثير من التشويق.

وتتداخل التطورات الدرامية في إطار يجمع بين التوتر والصراعات الأسرية، مع تطور المواقف التي تضع الشخصيات أمام تحديات متلاحقة، وهو ما يمهد لمسار درامي تتشابك فيه العلاقات والمصالح مع تداعيات القضية المحورية في الأحداث.