حسين الجسمي يستقبل مولودة جديدة ويكشف عن اسمها أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي ولادة ابنته الجديدة التي اختار لها اسم شمسة وشارك متابعيه فرحته بهذه المن إقرأ المزيد

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي ولادة ابنته الجديدة التي اختار لها اسم "شمسة"، وشارك متابعيه فرحته بهذه المناسبة العائلية من خلال رسالة نشرها صباح الأحد 18 أكتوبر 2026، عبر حسابه على منصة "إكس".

كشف حسين الجسمي أن طفلته وُلدت عند الساعة الخامسة وعشر دقائق فجرًا، مستلهمًا من توقيت ولادتها وبزوغ الصباح كلمات عبّر بها عن سعادته بقدومها إلى العائلة.

وكتب الفنان الإماراتي: في الخامسة وعشر دقائق من صباح اليوم، ومع أول نور للفجر، رزقني الله شمسه بنت حسين، مشيرًا إلى أن وصولها أضفى على صباحه بهجة خاصة.

لم يقتصر منشور الجسمي على الإعلان عن مولودته، بل حمل أيضًا كلمات عبّر فيها عن تقديره لزوجته، مشيدًا بقوتها وحكمتها واهتمامها بتربية أطفالهما.

كما استذكر ابنه زايد، مؤكدًا اعتزازه بأسرته والمكانة التي تحتلها في حياته، ومعبرًا عن امتنانه لما يجمعهم من محبة وترابط.

واختتم الجسمي رسالته بالدعاء بأن يحفظ الله زوجته وأطفاله، واصفًا إياهم بأنهم أجمل ما في عمره.

— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) This is a Twitter Status

وتفاعل متابعون مع إعلان الفنان الإماراتي، الذي اختار مشاركة هذه اللحظة الخاصة بكلمات عائلية عكست سعادته بقدوم ابنته الجديدة، واعتزازه بزوجته وأطفاله.

يُذكر أن حسين الجسمي احتفل بعقد قرانه في 12 ديسمبر 2022، في أجواء عائلية خاصة، بحضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء، قبل أن يقيم حفل زفافه في يناير 2023 بعيدًا عن وسائل الإعلام. وحرص الفنان الإماراتي على إبقاء تفاصيل حياته الزوجية بعيدة عن الأضواء.