المخرج رامي إمام يكشف عن كواليس عمل وثائقي عن حياة والده كشف المخرج المصري رامي إمام حقيقة تقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية لوالده الفنان الكبير عادل إمام موضحا أن إقرأ المزيد

كشف المخرج المصري رامي إمام حقيقة تقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية لوالده الفنان الكبير عادل إمام، موضحا أن الفكرة لا تزال في مرحلة جمع المعلومات والتحضير، ولم يُحسم تنفيذها بشكل رسمي حتى الآن.

وقال رامي إمام في تصريحات على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء السبت، إن تقديم عمل وثائقي عن حياة والده أمر وارد، لكنه لا يزال مجرد فكرة قيد الدراسة، مشيرًا الى أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب تحضيرات طويلة وجمعًا دقيقًا للمعلومات والتفاصيل المتعلقة بحياة الزعيم ومسيرته الفنية.

كما أوضح: "مش كلام مؤكد، أكيد نحب نجمع شوية معلومات ونقدم عمل وثائقي عن حياة عادل إمام، ودي مش حاجة في يوم وليلة، ده وقت كبير وتحضيرات طويلة، وكل شوية نجمع حاجة".

وأشار رامي إمام إلى أن توثيق حياة "الزعيم" يحتاج إلى مراحل متعددة من البحث والتحضير، بما يسمح بتقديم تجربة وثائقية ترصد جوانب من حياته الشخصية والفنية، وتستعرض محطات مشواره الذي امتد لعقود وترك خلاله بصمة بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

في حين لم يكشف رامي إمام عن موعد محدد لبدء تنفيذ المشروع أو تفاصيل الشكل النهائي للعمل، مؤكدًا أن الفكرة لم تصل بعد إلى مرحلة القرار الرسمي، في ظل استمرار جمع المعلومات والتفكير في كيفية تقديمها.

يذكر أن آخر ظهور للزعيم عادل إمام كان في يوليو من العام الماضي، خلال حفل زفاف حفيده "عادل" نجل المخرج رامي إمام.

وظهر عادل إمام في صورة عائلية تجمع أفراد أسرته، إذ توسط العروسين عادل الصغير وفريدة، كما ظهرت زوجة الزعيم إلى جوارهما، فيما ظهر باقي أفراد العائلة خلفهما.