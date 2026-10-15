نشر السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لوالده النجم الراحل محمود ياسين، والذي تم تصويره داخل منزله، قبل وفاته بعام كامل، حيث كان الفيديو الأخير الذي ظهر فيه النجم الراحل.
وقال عمرو محمود ياسين معلقاً على الفيديو: "في 2019 وقبل وفاة الوالد بعام انطلقت شائعة سخيفة، وهي أن الوالد في المستشفى وأن أسرته قد تركته هناك ولا تهتم به".
وأضاف: "كانت الشائعة قوية وتستخدمها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أعلى المشاهدات.. وقتها صورنا هذا الفيديو لنشره وطمأنة الجمهور على الحالة الصحية لوالدي، لكن تراجعنا عن نشره، ولم نجد داعياً لذلك، حتى لا نصنع لهذه الإشعاعات ومروجيها أي قيمة، واكتفينا بنشر صورة له مع حفيده محمود، لكن في ذكرى وفاته السادسة رأيت أنه من الممكن عرض آخر رسالة من والدي لجمهوره ومحبيه".
يذكر أن الفنان محمود ياسين ولد بمدينة بور سعيد عام 1941، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو محمود ياسين يحيي ذكرى والده بفيديو له قبل وفاته نشر السيناريست عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لوالده النجم ا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.