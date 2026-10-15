الفنانة ميمي جمال تخضع لعملية جراحية عاجلة تعرضت الفنانة المصرية ميمي جمال لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية استدعت نقلها على الفور إلى أحد إقرأ المزيد

تعرضت الفنانة المصرية ميمي جمال لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، استدعت نقلها على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة، وخضوعها لعملية جراحية عاجلة.

وكشفت ابنة الفنانة تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، في تصريحات صحفية، موضحة أن والدتها كانت تمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي داخل منزلها بمنطقة المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة، قبل أن تسقط فجأة وتصاب بآلام حادة في القدم، عجزت معها عن الحركة أو الوقوف.

وأضافت أنه عقب نقلها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، تبين إصابتها بكسر في مفصل الحوض، حيث شدد الفريق الطبي المعالج على ضرورة التدخل الجراحي السريع وتجهيزها للعمليات دون تأخير.

وأوضحت ابنة الفنانة أن والدتها خضعت ظهر اليوم الخميس لعملية جراحية لتركيب مفصل جديد، ومن المقرر أن تمكث بالمستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتها، قبل أن تنتقل إلى المنزل لاستكمال فترة العلاج والرعاية التي سيحددها الأطباء.

يُذكر أن الفنانة ميمي جمال، واسمها الحقيقي "أمينة مصطفى جمال"، تُعد من أبرز نجمات الفن المصري حيث بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها بفيلم "أقوى من الحب"، وتوالت أعمالها الناجحة بين المسرح والسينما والتلفزيون، وشكّلت ثنائياً فنياً وإنسانياً شهيراً مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

وكان آخر ظهور سينمائي للفنانة ميمي جمال من خلال فيلم "ريد فلاج"، الذي شارك في بطولته أحمد حاتم، وشريف منير، وجميلة عوض، ونسرين أمين، وانتصار، من تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.