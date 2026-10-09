"مطلوب عائلياً" يتصدّر شباك التذاكر في أول يوم عرض حقق فيلم مطلوب عائليا بطولة الفنان كريم عبدالعزيز انطلاقة قوية في دور العرض المصرية بعدما تصدر شباك ال إقرأ المزيد

حقق فيلم "مطلوب عائلياً"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، انطلاقة قوية في دُور العرض المصرية، بعدما تصدّر شباك التذاكر في أول أيام عرضه؛ محققاً أمسِ الأربعاء إيرادات بلغت 4.1 ملايين جنيه، عقب بيع نحو 25 ألف تذكرة في 90 دار عرض سينمائية. وذلك حسبما أعلنت الشركة المنتجة في بيان صحفي اليوم.

وقد جاء إعلان الشركة المنتجة لـ"مطلوب عائلياً" لإيرادات الفيلم، بعد شهرين ونصف من قرار الشركة بالتوقُّف عن نشر قيمة الإيرادات اليومية؛ بسبب الجدل الذي أثير في الفترة الماضية حول تضارُب الإيرادات وقتها؛ حيث أعلنت الشركة بالتزامن مع طرح فيلم "خلي بالك من نفسك" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا، التوقف عن الكشف عن الإيرادات، قبل أن تعود للإعلان عن الإيرادات مع طرح مطلوب عائلياً.

وقد انطلق عرض فيلم "مطلوب عائلياً" في دُور السينما المصرية أمسِ الأربعاء 7 أكتوبر، فيما بدأ عرضه في صالات السينما الخليجية اليوم الخميس 8 أكتوبر، بينما ينطلق الفيلم في عدد من الأسواق العالمية غداً الجمعة 9 أكتوبر؛ ليبدأ بذلك رحلة عرضه خارج مصر بالتزامن مع نجاح انطلاقته المحلية.

فيلم "مطلوب عائلياً" يأتي من بطولة كريم عبدالعزيز إلى جانب: مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، الطفل آسر حمدي. فضلاً عن مشاركة عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: أحمد فهمي، نسرين أمين. والفيلم من تأليف شريف الليثي. وإخراج معتز التوني. وإنتاج شركة سينرجي بلاس للمنتج تامر مرسي.

تدور أحداث الفيلم حول فاروق، مدير أحد محلات السوبر ماركت الكبرى، الذي يستحوذ عمله على معظم وقته، الأمر الذي يجعله يهمل حياته الأسرية ويبتعد تدريجياً عن زوجته مي. وتتغير حياة فاروق بشكل مفاجئ مع وصول جلال، شقيق زوجته، وهو شاب عاطل ينتقل للعيش مع فاروق وأسرته؛ لتبدأ سلسلة من المواقف والمشكلات التي تضع أفراد الأسرة أمام أزمات متلاحقة.