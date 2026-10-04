بعد غيابه سنوات عن المسارح وإحياء الحفلات، يعود المطرب اللبناني فضل شاكر للقاء محبيه، لكن هذه المرة من الرياض.
فقد أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بمنشور على حسابه في "إكس"، اليوم الأحد، عودة شاكر بعد غياب طويل إلى مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.
وكتب قائلاً: "كثير سألوا عنه، وكثير انتظروا رجعته.. الفنان الكبير فضل شاكر يلتقي جمهوره من الرياض بعد غياب طويل على مسرح أبو بكر سالم" في 22 أكتوبر المقبل.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) This is a Twitter Status
فيما ظهر شاكر لاحقا في فيديو مصور شاركه آل الشيخ أيضاً على حسابه في "إكس"، مؤكداً أنه وصل إلى العاصمة السعودية، وبدأ التجهيز للحفل.
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) This is a Twitter Status
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب طويل.. فضل شاكر يعود للحفلات من الرياض بعد غيابه سنوات عن المسارح وإحياء الحفلات يعود المطرب اللبناني فضل شاكر للقاء محبيه لكن هذه المرة من الرياض. إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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