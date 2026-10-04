بعد غياب طويل.. فضل شاكر يعود للحفلات من الرياض بعد غيابه سنوات عن المسارح وإحياء الحفلات يعود المطرب اللبناني فضل شاكر للقاء محبيه لكن هذه المرة من الرياض. إقرأ المزيد

بعد غيابه سنوات عن المسارح وإحياء الحفلات، يعود المطرب اللبناني فضل شاكر للقاء محبيه، لكن هذه المرة من الرياض.

فقد أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بمنشور على حسابه في "إكس"، اليوم الأحد، عودة شاكر بعد غياب طويل إلى مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.

وكتب قائلاً: "كثير سألوا عنه، وكثير انتظروا رجعته.. الفنان الكبير فضل شاكر يلتقي جمهوره من الرياض بعد غياب طويل على مسرح أبو بكر سالم" في 22 أكتوبر المقبل.

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فيما ظهر شاكر لاحقا في فيديو مصور شاركه آل الشيخ أيضاً على حسابه في "إكس"، مؤكداً أنه وصل إلى العاصمة السعودية، وبدأ التجهيز للحفل.

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) This is a Twitter Status