إنجي علاء تطالب متابعيها بالدعاء لها بعد خضوعها لجراحة في المخ كشفت السيناريست إنجي علاء عن خضوعها لعملية جراحية في المخ بعد معاناة استمرت لنحو 6 سنوات نتيجة مشكلة في الأعص إقرأ المزيد

كشفت السيناريست إنجي علاء عن خضوعها لعملية جراحية في المخ، بعد معاناة استمرت لنحو 6 سنوات نتيجة مشكلة في الأعصاب. مؤكدة أنها مرت خلال هذه الفترة بآلام ومتاعب أثّرت عليها بشكل كبير.

وقد حرَصت إنجي علاء، على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعدما غادرت المستشفى لتستكمل فترة التعافي في المنزل؛ مطالبة متابعيها بالدعاء لها حتى يكتمل شفاؤها وتتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.

وقد شاركت إنجي علاء متابعيها تفاصيل حالتها الصحية، عبْر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"إنستغرام": "الحمد لله على كل شيء. بعد ست سنين ضغط ومعاناة من تعب في الأعصاب، عملت عملية للأعصاب في المخ. العملية خدت ست ساعات. عديت بأيام صعبة جداً والحمد لله خرجت من المستشفى".

وأضافت: "أتمنى تدعولي ربنا يكمل شفايا على خير ويتمم نعمته عليا يا رب يا كريم، أنا راضية. والحمد لله على سند ربنا الكبير ليا وعلى كل شخص ساعدني وزارني وبعتلي ودعالي".

ووجهت إنجي علاء الشكر إلى والديها؛ تقديراً لمساندتهما لها خلال فترة العلاج. كما أعربت عن امتنانها للطبيب الجراح عمرو صفوت وفريقه الطبي، إلى جانب فريق التمريض بالمستشفى، وكل مَن حرَص على دعمها والاطمئنان عليها خلال فترة مرضها.

واختتمت إنجي علاء رسالتها بالدعاء؛ قائلة: "اللهم إني أستودعك نفسي، وصحتي، وبدني، وسمعي وبصري وأهلي، وبنتي وأولادي، وكل مَن أحببت، وأموري كلها، وخواتيم أعمالي؛ فاحفظني بعينك التي لا تنام، وأتمم عليّ شفائي وعافيتك ورحمتك".