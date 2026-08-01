كواليس جلسة إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ: اتفاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:20 صباحاً - شهد ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تطورات جديدة وإيجابية، عقب الكشف عن جلسة جمعت اللاعب بـ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، لمناقشة الخطوط العريضة للعقد الجديد واستمراره ضمن صفوف الفريق.

أجواء إيجابية وتقدير مالي مُستحق

وفقًا لما أعلنه الناقد الرياضي محمود شوقي عبر منصاته الرسمية، فإن الجلسة سادتها روح من التفاهم والرغبة المشتركة؛ حيث أبدى إمام عاشور تمسكه الشديد بالبقاء داخل أروقة الأهلي ورغبته في مواصلة حصد البطولات والاستقرار الفني.

وأوضح شوقي تفاصيل ما دار في الجلسة قائلاً:

"جمعت جلسة بين إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ، وأبدى اللاعب ترحيبًا كاملاً بالتجديد ورغبة قوية في الاستقرار مع النادي. من جانبه، طمأنه سيد عبد الحفيظ بأن الإدارة ستمنحه تقديرًا ماليًا يتناسب مع قدراته، وتم الحديث مبدئيًا حول الأرقام، على أن تُعقد جلسة أخرى يوم الأحد لحسم كافة الأمور."

جلسة حاسمة يوم الأحد لإغلاق الملف

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على عقد جلسة تكميلية ورسمية يوم الأحد المقبل، لوضع الصياغة النهائية لبنود العقد والاتفاق على القيمة المالية المحددة، تمهيدًا لتوقيع العقود والإعلان الرسمي من قبل إدارة القلعة الحمراء.

تأتي هذه الخطوة المبكرة من إدارة الأهلي في إطار استراتيجيتها للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتأمين نجومه الكبار، نظرًا لمكانه إمام عاشور كأحد العناصر والركائز الفنية الهامة التي يعتمد عليها الفريق في البطولات المحلية والقارية.