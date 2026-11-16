ترامب: قد ألتقى برئيس كوريا الشمالية خلال زيارتي للصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلتقى برئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه لقمة ثلاثية تجمعة بالرئيسين الصينيى شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين فى مدينة شينسن الصينية للمشاركة فى قمة أيبك.

وقال ترامب فى نصريحات صحفية قبل قليل "ربما نلتقي أيضا بكيم جونج أون" سيكون هذا أمر جيد.لدينا فرصة لإنجاز الكثير".

من ناحية أخرى، قال ترامب إنه سيجرى محادثات هامة مع بوتين وشي، مشيراً إلى أن اجتماعاته الأساسية خلال جولته الأسيوية ستركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية.