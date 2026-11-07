بعد الإغراءات الخليجية.. الأهلي يكشف آخر تطور مفاوضات ضم أشرف عبادة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - أكد مصدر في الأهلي أن الجزائري أشرف عبادة مدافع نادي اتحاد العاصمة الجزائري هو الأقرب لارتداء قميص القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحاً أن الأهلي يعلم امتلاك المدافع الجزائري عروضاً من أندية خليجية، لكنه مازال يرغب فى الانتقال للقلعة الحمراء.

تحركات أهلاوية لضم أشرف عبادة

ورحب اللاعب الجزائري بفكرة الانتقال إلى الأهلي، وترك ملف المفاوضات إلى وكيل أعماله للتوصل لاتفاق بشأن تفاصيل الصفقة، ويسعى مسئولو الأهلي، خلال الفترة الحالية، لإنهاء الاتفاقات مع نادي اتحاد العاصمة، وكذلك التوصل إلى تفاهم مع المدافع الجزائري حول المقابل المالي وشروط التعاقد، خاصة أن عبادة يُعد من أنسب الخيارات المعروضة على إدارة النادي لتدعيم مركز قلب الدفاع.

تحركات لتأمين خط دفاع الأهلى بسبب الإصابات

وتأتى تحركات الأهلي فى ظل أزمة دفاعية يعاني منها الفريق، بعد إصابة عمرو الجزار بقطع فى الرباط الصليبي، وابتعاد ياسر إبراهيم عن المشاركة منذ قرابة شهرين بسبب إصابة في الكاحل، إلى جانب احتمالية رحيل الأخير بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، فضلًا عن تراجع مستوى عدد من مدافعي الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا لحسم صفقة دفاعية قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

الأهلي يواجه السكة الحديد فى كأس مصر الليلة

من ناحية أخرى، يستعد فريق الكرة بالأهلي لمواجهة السكة الحديد فى الثامنة مساء اليوم، السبت، فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر وهى البطولة التى يتطلع المارد الأحمر لاستعادة لقبها الذي حصده فريق بيراميدز النسخة الماضية من البطولة.

الأهلي يخشى تكرار لعنة النسخة الماضية

ويدخل الأهلي منافسات النسخة الجديدة من كأس مصر بهدف تعويض خروجه المبكر من البطولة الموسم الماضي 2025-2026، بعدما تعرض للخسارة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 في دور الـ32، فى مفاجأة مدوية حرمت الفريق الأحمر من استكمال مشواره في المسابقة.