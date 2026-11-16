شبورة كثيفة تصل للضباب وانخفاض الرؤية الأفقية والصغري بالقاهرة 16درجة غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ​ طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

​فرص تكون شبورة مائية كثيفة (اعتباراً من الساعة 3 فجراً إلى الساعة 9 صباحاً) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (35:30) كم / س على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الثلاثاء 17 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 25

​الصغرى 16

​الإسكندرية

​العظمى 25

​الصغرى 16

​الإسماعيلية

​العظمى 25

​الصغرى 16

​مطروح

​العظمى 25

​الصغرى 16

​شرم الشيخ

​العظمى 29

​الصغرى 22

​أسوان

​العظمى 32

​الصغرى 18