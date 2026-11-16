أخبار اليمن : بن حبتور لأبناء المحافظات الجنوبية: لستم هدفاً لقواتنا

بن حبتور لأبناء المحافظات الجنوبية: لستم هدفاً لقواتناطمأن عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة بأنهم ليسوا هدفاً للقوات المسلحة.

وقال عضو السياسي الأعلى في تصريح صحفي، "نطمئن أبناء المحافظات الجنوبية بأنهم ليسوا هدفا للقوات المسلحة اليمنية، فهم أهلنا وإخواننا وشركاؤنا في الوطن والمصير، وأن أي عمليات عسكرية تستهدف حصراً تحشيدات العدو السعودي التي تستهدف الشعب اليمني تحت قيادات وضباط سعوديين".

وأكد الحرص على سلامة أبناء المحافظات الجنوبية وتجنيبهم ويلات الحرب، وعدم الزج بهم في أي مواجهات، فدماء اليمنيين جميعاً عزيزة، وأمنهم وسلامتهم مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة.