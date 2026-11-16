وزير العدل يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 08:17 مساءً -

مباحثات لتعزيز التخصص القضائي واعتماد برنامج عمل ٢٠٢٧ لتدريب القضاة على منازعات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

· وزير العدل: حماية الملكية الفكرية تمنح المبتكر الأمان القانوني والمستثمر الثقة لنقل الأفكار إلى ميدان الإنتاج، والقضاء المتخصص هو الضمانة الحقيقية لإنفاذ هذه الحقوق

· مدير عام «ويبو»: مصر نموذج عالمي يدمج بين أصالة الحضارة وأحدث أدوات الابتكار، وما حققته في مؤشر الابتكار العالمي ونشر أحكامها القضائية على منصة «ويبوليكس» يضعها في صدارة المنطقة

· رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية: فعالية أي إطار تشريعي تظل مرهونة بقضاء قوي ومتخصص قادر على مواكبة التحديات المتسارعة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية

استقبل السيد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور معالي الدكتور/ هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونخبة من السادة القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة، وعدد من قيادات وزارة العدل.

وعقد السيد المستشار وزير العدل اجتماعاً مغلقاً مع المدير العام لمنظمة «ويبو» ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، فضلاً عن مناقشة ملامح برنامج العمل المشترك المقترح لعام ٢٠٢٧.

وعقب الاجتماع المغلق، شهد الحضور بقاعة الاحتفالات بالوزارة استعراضاً شاملاً لحصاد أربع سنوات من الشراكة المثمرة بين وزارة العدل ومنظمة «ويبو» والجهاز المصري للملكية الفكرية؛ من خلال عرض تقديمي تم فيه استعراض الإنجازات المحققة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام ٢٠٢٢، والتي شملت برامج التعليم القضائي المستمر، والتدريب عن بُعد للقضاة الجدد وقضاة المحاكم الاقتصادية، وعقد المؤتمرات الدولية كالمؤتمر الإقليمي الأول للملكية الفكرية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن المشاركة الفاعلة للقضاة المصريين في «منتدى ويبو للقضاة» بجنيف.

كما استعرض ممثلو القضاة المشاركين في الدورات التدريبية تجاربهم العملية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيدين بإطلاق مسابقات متخصصة لطلاب الجامعات لنشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الأجيال الجديدة، ومطالبين بإعداد فهرس لغوي وقانوني موحد لمصطلحات الملكية الفكرية.

وخلال كلمته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تُعد محركاً رئيسياً لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج؛ موضحاً أن اطمئنان المبتكر إلى صون ثمرة جهده، وثقة المستثمر في وضوح الحماية القانونية، هما الأساس لنقل الأفكار من حيز التجربة إلى ميدان الإنتاج. وأشار سيادته إلى أن برنامج العمل المقترح لعام ٢٠٢٧ يتضمن مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل في قضايا براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأدلة الإلكترونية، والوساطة والتحكيم، مع إعداد دليل إرشادي وتأهيل نخبة من القضاة كمدربين في هذا التخصص الدقيق، مشيراً إلى عراقة التشريعات المصرية في هذا المجال، ومعرباً عن اعتزازه بما حققه قضاة مصر من تميز ملموس في استيعاب وتطبيق معايير الملكية الفكرية.

ومن جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام لمنظمة «ويبو»، عن سعادته بالعودة إلى مصر، مستذكراً زيارته عام ٢٠٢٢ التي شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتخريج ٢٠٠ قاضٍ في برامج المنظمة.

وأشاد بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما تخصيص ١% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وتقدُّم مصر للمركز الـ ٨٣ في مؤشر الابتكار العالمي، وتصدرها أفريقيا والوطن العربي في تسجيل العلامات التجارية، ودخول القاهرة قائمة أفضل ١٠٠ تجمع للابتكار عالمياً كأول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز. كما أثنى على ريادة مصر كأول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية، الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، في منازعات الملكية الفكرية باللغة العربية على منصة «ويبوليكس» (WIPO Lex)، مؤكداً أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الابتكار.

وثمَّن الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، التعاون الوثيق مع وزارة العدل ومنظمة «ويبو»، مؤكداً أن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة للتنافسية الاقتصادية والصناعات الإبداعية، وأن فعالية أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي تظل مرهونة بوجود قضاء متخصص وقادر على إنفاذ الحقوق ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي ختام الفعاليات، أهدى المستشار وزير العدل درع الوزارة التذكاري لـ "تانج" تقديراً لجهوده في دعم التعاون المشترك، أعقبه التقاط صورة جماعية للحضور.

وتؤكد وزارة العدل حرصها الدائم على البناء على ما تحقق من نتائج مثمرة، والمضي قدماً في تنفيذ برامج التعاون المستقبلي بما يرتقي بالأداء القضائي ويحمي حقوق الملكية الفكرية.