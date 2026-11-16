رئيس مجلس النواب يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، شياو جيه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأكد بدوي على خصوصية الروابط التاريخية بين مصر والصين، والتي تأسست على عقود من التضامن والكفاح المشترك، مُعربًا عن خالص التقدير لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والتنسيق المستمر في مختلف القضايا التي تهم الجانبين ومن بينها العلاقات البرلمانية، ومؤكدًا على أهمية تعزيز التبادلات الحزبية والبرلمانية بين البلدين بصورة منتظمة ومؤسسية باعتبارها إحدى الركائز المهمة للشراكة الاستراتيجية، لما تؤديه من دور في تعميق التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من النماذج التنموية والتشريعية.

وخلال اللقاء، ثمن المستشار هشام بدوي مستوى التنسيق والتشاور القائم بين مصر والصين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا التنسيق في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات متزايدة.

من جانبه، نقل شياو جيه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تحيات رئيس البرلمان الصيني إلى المستشار هشام بدوي، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل والتبادل بين الجانبين، بما يسهم في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التعاون البرلماني.