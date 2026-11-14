مصدر فى الأهلي: خطوات جادة ومهمة لتجديد عقد محمد هاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - يستعد مسئولو النادي الأهلي لخوض جولة جديدة من المفاوضات الجادة مع محمد هاني لاعب الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفى هذا الشأن قال مصدر في الأهلي إن محمد هاني أقرب لتجديد عقده مع النادي عن ياسر إبراهيم زميله بالفريق الذي تشهد مفاوضات التجديد معه الكثير من الصعوبات.

مصدر: لا ننتظر تألق هاني مع المنتخب حتى نُجدد عقده فى الأهلي

وأشار المصدر إلى أن هناك مرونة فى موقف محمد هاني لتجديد عقده، مؤكداً أن الرغبة الأهلاوية فى تجديد عقد محمد هاني لا ترتبط بتألق اللاعب مع المنتخب الوطني وتسجيل هدف عالمي فى مباراة مالاوي أمس، الجمعة، بتصفيات أمم أفريقيا والتي فاز فيها منتخبنا الوطني بخماسية نظيفة.

وأضاف المصدر، نعلم قدرات وإمكانيات محمد هاني جيداً، وبدأنا التفاوض معه لتجديد عقده منذ فترة، ولا نحتاج إلى تألقه فى مباراة أو اثنتين حتى نتخذ قراراً مهماً مثل تجديد عقده، وستكون هناك جلسة مهمة مع اللاعب عقب انتهاء فترة التوقف الدجولي الحالية من أجل حسم ملف التجديد والإبقاء عليه لمدة موسمين آخرين.

عرض الأهلي لتجديد عقد محمد هاني

واستقرت إدارة الأهلي على وضع سقف مالي للعرض المنتظر تقديمه إلى محمد هاني، بحيث لا تزيد القيمة السنوية للعقد الجديد على 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه أخرى في صورة حوافز ومكافآت مرتبطة بمستوى الأداء ونسب المشاركة وتحقيق البطولات والإنجازات مع الفريق.

الأهلي يدرس امتيازات إضافية لـ محمد هاني

وتسعى إدارة الأهلي للوصول إلى اتفاق يرضي اللاعب ويحافظ في الوقت نفسه على الضوابط المالية المعمول بها داخل النادي، حيث تدرس منحه بعض الاستثناءات المتعلقة بملف الإعلانات والرعاية التجارية، بما يسمح له بتحقيق عوائد إضافية تقديرًا لما قدمه بقميص الفريق على مدار السنوات الماضية ومكانته داخل غرفة الملابس.

ورغم التسهيلات المقترحة، يتمسك مسئولو القلعة الحمراء بالإبقاء على بند نسبة المشاركة ضمن بنود العقد الجديد، مع تطبيقه وفق السياسة التعاقدية الموحدة التي يتبعها النادي، في ظل رفض منح امتيازات استثنائية تتعارض مع مبدأ المساواة بين اللاعبين أو تؤثر على الاستقرار المالي داخل الفريق.

تجهيز لاعبي الأهلي

من ناحية أخرى ، يستغل الجهاز الفني للأهلي فترة توقف المسابقات المحلية بسبب ارتباطات منتخب مصر، من أجل منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس والتخلص من الإجهاد البدني، واستعادة النشاط قبل العودة إلى التدريبات الجماعية وبدء الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويهدف الحسين عموتة من فترة الراحة الحالية لاستعادة اللاعبين كامل جاهزيتهم البدنية، خاصة فى ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته وفق البرنامج المحدد من الجهاز الفني.

كما يسعى المدرب المغربي لتجهيز العناصر المتاحة فنيًا وبدنيًا، والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات السابقة، من أجل ظهور الأهلي بصورة قوية خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الاثنين 23 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة داخل القلعة الحمراء، في ظل رغبة الفريق في مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، خاصة أن مواجهة بيراميدز تمثل اختبارًا قويًا لطموحات الأهلي في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.