وزير الكهرباء يكشف أمام "طاقة النواب" دراسة تعديل شرائح الاستهلاك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة عدد من المقترحات بشأن نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بهدف معالجة القفزات في قيمة الفواتير عند انتقال المواطنين من شريحة إلى أخرى، مؤكدا أن الوزارة أعدت عدة نماذج للتسعير، يُجري بحث آثارها المالية ومدى استفادة مختلف فئات المستهلكين منها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في إطار رد الوزير على تساؤلات النواب بشأن أسعار الكهرباء والعدادات الكودية والأعباء التي يتحملها المواطنون، إلى جانب المديونيات المتراكمة بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأكد محمود عصمت، أن النماذج المطروحة لا تزال محل دراسة، وأن تغيير نظام المحاسبة يتطلب النظر إلى تأثيره على الدعم وتكاليف تشغيل القطاع.