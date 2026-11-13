موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة في الدوري المصري 2026-2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين على حصد نقاط المباراة الثلاث.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الانتصار وملاحقة بيراميدز على قمة الترتيب، بينما يسعى الفريق السماوي إلى مواصلة نتائجه المميزة والاحتفاظ بموقعه في صدارة المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تحدد يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026 موعدًا لإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة، التي تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تحمل أهمية خاصة في سباق المنافسة على اللقب.

ويطمح الأهلي إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز وتقليص فارق النقاط، فيما يدخل بيراميدز المواجهة بحثًا عن نتيجة إيجابية تدعم صدارته لجدول المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تُنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تخصص القناة استوديو تحليليًا قبل انطلاق المواجهة، يستضيف مجموعة من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لمناقشة استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية، إلى جانب تحليل أحداث المباراة عقب نهايتها.

الحسين عموتة يجهز الأهلي لمواجهة بيراميدز

يواصل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وضع برنامج إعداد الفريق للمواجهة المرتقبة، مستفيدًا من فترة توقف المنافسات المحلية بسبب ارتباطات المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب الانتهاء من مواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي.

ويستهدف عموتة استغلال فترة التوقف لاستعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية، والتخلص من آثار الإجهاد، قبل تكثيف التدريبات والعمل على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي سيعتمد عليها أمام بيراميدز.

ترتيب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

يخوض الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين خلال أول 8 جولات.

وتمثل المباراة فرصة مهمة للفريق الأحمر من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز، الذي يتصدر جدول الترتيب، وإعادة المنافسة على القمة إلى نقطة أكثر اشتعالًا.

ويأمل الأهلي في الخروج بالنقاط الثلاث، خاصة أن نتيجة المواجهة قد تلعب دورًا مؤثرًا في رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري خلال الجولات المقبلة.