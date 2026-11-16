وزير الزراعة: 4.4 مليون كارت فلاح و5825 جمعية زراعية تصرف الأسمدة إلكترونيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 08:17 مساءً - استعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الوزارة في تطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعمة والتحول إلى الصرف الإلكتروني، مشيرا إلى ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026.

وأوضح الوزير أنه تم تزويد 5825 جمعية زراعية بأجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS)، بما يعزز منظومة صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح، ويسهم في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة، من خلال شركة مشتركة.

وكشف فاروق أن الوزارة نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة بلغ نحو 400 ألف طن قبل الموسم الشتوي، بما يضمن انتظام الإمدادات وتوفير احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.

وأشار إلى أن منظومة وقف صرف الأسمدة تطبق على الحالات المخالفة للقرارات المنظمة، ومن بينها التعديات على الأراضي الزراعية وسرقة التيار الكهربائي، وفقا للضوابط المعمول بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.