حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 01:20 مساءً - تواصل إدارة الكرة بالنادي الأهلي غربلة قائمة الفريق الأول وتحديد أسماء الراحلين استعداداً للموسم الكروي الجديد، وسط تحركات مكثفة لإعادة ترتيب الخيارات التكتيكية داخل القلعة الحمراء.

هاني حتحوت يكشف شروط رحيل شريف وأفشة وخارطة الراحلين عن الأهلي

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على شاشة قناة «مودرن»، كواليس الموقف الحالي لعدد من نجوم الفريق ومطالبهم قبل إعلان مغادرتهم الرسمية.

شروط شريف وأفشة لمغادرة القلعة الحمراء

وأوضح حتحوت موقف الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في ظل اتجاه الإدارة لعدم الاعتماد عليهما في المرحلة المقبلة:

غياب القرار الرسمي والتمسك بالمستحقات: لم يتلقَّ الثنائي أي إخطار رسمي حاسم حتى اللحظة، إلا أن هناك رغبة داخلية في رحيلهما. وفي المقابل، يتمسك اللاعبان بالحصول على كامل مستحقاتهما المالية لفسخ العقد والتوقيع لأندية جديدة في صفقة انتقال حر.

موقف أفشة: عاد اللاعب مؤخراً من فترة إعارة استمرت 6 أشهر مع نادي الاتحاد السكندري وانتظم في التدريبات، لكن وفرة التعاقدات الجديدة تعزز اتجاه الاستغناء عنه.

موقف محمد شريف: تراجع المردود التهديفي والمستوى الفني للاعب خلال منافسات الموسم الماضي جعل قرار استمراره رفقة الشياطين الحمر محل شك كبير.

غربلة الدفاع وإعارات القناة والمصري

ولم تتوقف حركة التغييرات عند الخط الهجومي والوسط، بل امتدت لتشمل عدة مراكز أخرى: