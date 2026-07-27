استعدادات الأهلي للموسم الجديد: وديات ومعسكر إسبانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يوليو 2026 12:28 صباحاً - يواصل النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التحضيري استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027، واضعًا نصب عينيه المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية، ويعتمد الجهاز الفني على خطة إعداد متكاملة تجمع بين المباريات الودية، والمعسكر الخارجي في إسبانيا، ورفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل ضربة البداية الرسمية.

ويأتي برنامج الإعداد في ظل رغبة الأهلي في الظهور بصورة قوية منذ الجولة الأولى، خاصة مع ازدحام جدول الموسم الجديد بالعديد من الاستحقاقات المهمة، وفي مقدمتها الدوري المصري، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، إلى جانب المشاركات الدولية.

برنامج إعداد شامل للموسم الجديد

وضع الجهاز الفني للأهلي برنامجًا متوازنًا يهدف إلى تجهيز جميع عناصر الفريق، سواء اللاعبين القدامى أو الصفقات الجديدة، مع منح الفرصة للشباب لإثبات قدراتهم خلال المباريات الودية،ويركز البرنامج على عدة محاور، أبرزها رفع المعدلات البدنية، وتجربة الخطط التكتيكية المختلفة، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، بالإضافة إلى تقييم مستوى كل عنصر قبل اعتماد القائمة الأساسية للموسم.

معسكر إسبانيا.. المرحلة الأهم

يمثل المعسكر الخارجي في إسبانيا أبرز محطات إعداد الأهلي، حيث يقام خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس، في أجواء احترافية تمنح الجهاز الفني فرصة لتطبيق برنامجه التدريبي بعيدًا عن الضغوط،ويتضمن المعسكر تدريبات مكثفة على فترتين يوميًا، إلى جانب مباريات ودية قوية تساعد اللاعبين على اكتساب حساسية المباريات، ورفع معدل الانسجام بين الخطوط المختلفة،كما يسعى الجهاز الفني لاستغلال فترة المعسكر في تجربة أكثر من طريقة لعب، والوقوف على أفضل تشكيل يمكن الاعتماد عليه مع انطلاق الموسم الجديد.

مواجهة برشلونة.. الاختبار الأقوى

تتجه الأنظار إلى المباراة الودية المرتقبة التي تجمع الأهلي مع برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس ضمن بطولة كأس خوان جامبر، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق الأحمر،وتعد المباراة فرصة مثالية للاحتكاك بأحد أكبر أندية العالم، واختبار جاهزية اللاعبين أمام منافس يمتلك مستوى فنيًا عاليًا، كما تمنح الجهاز الفني مؤشرات واضحة حول مدى تطور الأداء قبل بدء المنافسات الرسمية،وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقيمة الناديين وتاريخهما الكبير، بالإضافة إلى أنها ستقام على ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه.

وديات قبل السفر

لن يكتفي الأهلي بمعسكر إسبانيا، إذ يخوض الفريق عدة مباريات ودية داخل مصر قبل السفر، ضمن خطة رفع الجاهزية الفنية والبدنية،وكان الفريق قد افتتح سلسلة الوديات بالفوز على النصر القاهري بنتيجة 5-1، في مباراة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين، واطمأن خلالها الجهاز الفني على الحالة الفنية لعناصر الفريق،ويواجه الأهلي فريق لافينا يوم 30 يوليو على ملعب التتش، ثم يلتقي بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، قبل السفر مباشرة إلى إسبانيا، وهي مباريات تمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل المرحلة الحاسمة من الإعداد.

أهداف الجهاز الفني من فترة الإعداد

يركز الجهاز الفني خلال هذه المرحلة على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:

رفع اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.

زيادة الانسجام بين الصفقات الجديدة والعناصر الأساسية.

تجربة أكثر من خطة تكتيكية تناسب ظروف المباريات المختلفة.

تجهيز البدلاء بنفس كفاءة اللاعبين الأساسيين.

تقليل معدلات الإصابات قبل بداية الموسم.

كما يحرص الجهاز الفني على متابعة الحالة الطبية والبدنية لكل لاعب بشكل يومي، لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

موسم مزدحم ينتظر الأهلي

يدخل الأهلي الموسم الجديد بطموحات كبيرة للحفاظ على مكانته محليًا وقاريًا، وهو ما يفرض أهمية خاصة لفترة الإعداد الحالية، باعتبارها الأساس الذي سيبني عليه الفريق مشواره خلال الموسم،ويأمل الجهاز الفني في الاستفادة القصوى من جميع مراحل الإعداد، سواء داخل مصر أو خلال معسكر إسبانيا، حتى يظهر الفريق بأفضل صورة ممكنة في جميع البطولات،ومع اقتراب موعد السفر، تترقب جماهير الأهلي نتائج المباريات الودية ومستوى اللاعبين، خاصة أن مواجهة برشلونة ستكون الاختبار الأقوى قبل انطلاق الموسم، وستكشف إلى حد كبير مدى جاهزية الفريق لخوض تحديات الموسم الجديد.