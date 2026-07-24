شبانة يكشف كواليس التعديلات المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 24 يوليو 2026 08:12 مساءً - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تطورات جديدة تتعلق بالتوجه العام داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي، مقترباً من اعتماد قرار يقضي بتوسيع قاعدة الفرق المشاركة في البطولة القارية الكبرى خلال النسخ القادمة.

زيادة أندية دوري الأبطال تنظر الاعتماد الرسمي

وأوضح شبانة، خلال برنامجه "نمبر وان" المذاع عبر شاشة "CBC"، أن المقترح الذي ألمح إليه موتسيبي مؤخراً شارف على الدخول حيز التنفيذ بنسبة تتجاوز الـ 60%، منتظراً الضوء الأخضر والموافقة الرسمية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لإعلانه للعلن بشكل نهائي ومن شأن هذه الخطوة أن تضمن حضور أندية جماهيرية كبرى وفي مقدمتها النادي الأهلي المصري.

وانتقد الإعلامي الأصوات المعترضة على تواجد القلعة الحمراء بالمسابقة، مشيراً إلى أن الأجدر بالجميع التركيز على المنافسة داخل الملعب بدلاً من الانتقاد وأضاف أن وجود الأهلي يمنح البطولة زخماً تسويقياً كبيراً وقيمة استثمارية تجذب الرعاة، وهو ما يتوافق مع أحدث الممارسات والنظم الكروية الحديثة.

شبانة ينفي تهديدات الزمالك ويحدد موقف عبد المنعم وودية النصر

وفي ذات السياق، نفى شبانة ما تردد بشأن تلويح نادي الزمالك بالانسحاب من المنافسات القارية حال مشاركة غريمه التقليدي، واصفاً تلك الأنباء بالمغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة.

على صعيد آخر وفي أروقة القلعة الحمراء، أوضح الإعلامي أمير هشام أن المدافع محمد عبد المنعم لا يزال خارج الحسابات الفنية للأهلي خلال الفترة الحالية.

وفي الوقت ذاته سجل المهاجم محمد شريف حضوراً في المباراة الودية التي جمعت الفريق بنادي النصر، تمهيداً لتقييم العرض المقدم له من النادي المصري البورسعيدي واتخاذ قرار نهائي بشأنه في القريب العاجل.